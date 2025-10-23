Appello per le sedi, nuove firme: "Dal Comune nessun ascolto". Coletti: "Sempre aperti al dialogo"

Altre 206 firme a sostegno dell’appello lanciato da Csv e Forum Terzo Settore. Non accenna a placarsi la polemica attorno alla sede di via Ravenna. E, più in generale, sul lungo braccio di ferro legato ai locali da destinare alle associazioni. Questa volta – dopo la conferenza stampa tenuta da Chiara Sapigni (Csv) e Chiara Bertolasi (Forum) – è il presidente del Csv Alberto Caldana a intervenire. "Durante l’estate ho chiesto al sindaco Alan Fabbri un tavolo di discussione sul tema delle sedi – dice – ma la risposta è stata perentoria: nessun confronto. È la cosa più grave, perché la legge sul Terzo Settore prevede pari dignità tra enti pubblici e volontariato. Noi teniamo le porte aperte a tutti, ma per noi restano chiuse".

"Qualcuno intende la nostra posizione come una polemica sulla posizione decentrata (l’ipotesi prospettata al Csv dal Comune è di occupare i locali di via Bologna, 637) – aggiunge –. In realtà, chi lo dice, non conosce il lavoro che si fa qui dentro, non conosce i nostri bisogni e per conoscerli, bisogna ascoltare. Ribadisco, la nostra porta è aperta per il sindaco e per tutta la giunta". Posizione, quella di Caldana, a cui si aggiungono anche quella di Maurizio Geusa (presidente Ancescao) e alcuni rappresentanti dell’associazione Cittadini del Mondo. "Il confronto con i tecnici comunali si è inspiegabilmente interrotto – spiega Geusa – bloccando i lavori di messa in sicurezza previsti da un’ordinanza del 2023. Inoltre, non abbiamo ancora avuto conferma se, una volta terminati gli interventi, la sede tornerà in concessione al Centro ‘Resistenza’". Delusi, si legge nella nota, anche i rappresentanti di Cittadini del Mondo. Pronta la replica che l’assessore al Patrimonio Cristina Coletti – richiamata a più mandate sia nel comunicato sia in conferenza stampa – consegna al Carlino. "Ciò che sta avvenendo, da parte del Csv – così Coletti – sembra di più una campagna ideologica di un singolo, che in primo luogo danneggia i cittadini più fragili a cui sono destinate le progettualità che come amministrazione mettiamo in campo insieme al preziosissimo contributo degli enti del terzo settore. Nell’ultimo Piano di Zona abbiamo finanziato per un milione e 635mila quasi 90 progetti. Di questi, solo uno del Csv. Il confronto con l’amministrazione, inoltre, è garantito dai numerosi momenti programmatori in cui promuoviamo percorsi di co-programmazione e co-progettazione. A differenza del Csv, tutto il mondo dell’associazionismo locale sembra aver capito questa logica. Il sostegno ai cittadini non ha ideologia e la questione della sede, per la quale più volte è stata da noi proposta una soluzione prestigiosa, suona quasi come una presa di posizione pretestuosa nei confronti dell’amministrazione. Il confronto c’è sempre stato e sempre ci sarà".

E sulla Resistenza la presa di posizione è netta: "L’immobilismo lamentato da Ancescao per quanto riguarda La Resistenza – chiude Coletti – non è imputabile al Comune. Per procedere con i lavori di messa in sicurezza occorre presentare un progetto, cosa che non è avvenuta. Il confronto con i tecnici potrà avvenire solamente quando si avrà la certezza di come si intende sanare una questione di sicurezza che si trascina da anni. Se la situazione non ha avuto ulteriori sviluppi non è certo colpa nostra, ma di un loro mancato adempimento. L’amministrazione comunale rimane a disposizione nel rispetto delle regole e delle procedure".