Appello per Zanardi,. Parisini e Scavuzzo

La Procura è pronta per giocare il secondo round giudiziario. Il pubblico ministero Ciro Alberto Savino (foto sotto), nelle scorse settimane, ha depositato l’atto di appello nei confronti degli ex presidenti della Fiera, Filippo Parisini e Nicola Zanardi e dell’imprenditore ed ex collaboratore giustizia Pietro Scavuzzo, ‘grande accusatore’ e soggetto dal quale è partita tutta l’inchiesta. Per Parisini l’atto di appello fu il primo ad essere depositato in quanto prevedeva tempi più stretti trattandosi il suo di un proscioglimento a seguito della discussione di un’udienza preliminare. A metà giugno è stata invece la volta dell’analogo documento per Zanardi e Scavuzzo, entrambi assolti in abbreviato e quindi con tempi tecnici più dilatati per presentare appello.