Appena trasferito da Ferrara

Un nuovo decesso in carcere. A darne notizia è il garante regionale dei detenuti dell’Emilia Romagna Roberto Cavalieri. "Un detenuto di origine tunisina di 27 anni è deceduto a causa di un evento critico ancora in corso di definizione tra l’accidentalità e il suicidio, ma in ogni caso dobbiamo ricordare che è morto un uomo" ha detto Cavalieri. L’uomo, collocato nella sezione di isolamento, era stato trasferito a Piacenza da Ferrara per provvedimento disciplinare. All’inizio della sua presenza a Piacenza gli è stato attribuito un rischio suicidario medio, successivamente tolto.