Appicca roghi nel bosco, arrestato quarantenne

di Cristina Rufini

Due incendi ravvicinati nel tempo e nello spazio. E un giovane uomo visto uscire proprio da quell’area, in maglietta gialla con ancora la fuliggine addosso. Una situazione che ha insospettito vigili del fuoco e carabinieri giunti sul posto perché allertati dai cittadini che avevano notato le fiamme nella ’Pineta delle motte’ a Mesola. Gli è stato chiesto conto della sua presenza e lui ha esitato raccontando di essere passato di lì per andare al bar. Ma alla fine, dopo una perquisizione nella casa dove vive, ha confessato di essere stato lui. A quel punto dopo che i carabinieri hanno trovato nell’appartamento un accendino che lui ha ammesso avere utilizzato per appiccare le fiamme, hanno fatto scattare l’arresto per incendio doloso.

L’allerta. È scattata nel primo pomeriggio di giovedì, quando i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per i due roghi: il primo che ha bruciato un fronte di 350 metri con lingue di fuoco che hanno raggiunto anche i venti metri di altezza e poi uno successivo, a poca distanza, che ha mandato in fumo venti metri quadrati di bosco, ma poteva andare davvero peggio. Le fiamme avrebbero potuto divorare in pochissimo tempo molto più territorio e raggiungere le case circostanti, se non ci fosse stato l’arrivo tempestivo dei vigili del fuoco, ma soprattutto se non fosse stato fermato colui che per sua stessa ammissione aveva appiccato le fiamme poco prima. Chissà se riuscendo a farla franca, avrebbe continuato nella sua opera. Ma una volta vistosi scoperto, ha deciso che era meglio raccontare tutto, la sua presenza proprio nel bel mezzo della zona incendiata, con fuliggine addosso, sarebbe stata difficilmente spiegabile in altro modo. Comunque per lui, quarantenne di Mesola, è scattato l’arresto con custodia cautelare ai domiciliari, come disposto dal pubblico ministero di turno, Ciro Alberto Savino.

La motivazione. Appena fermato dai carabinieri di Mesola e Codigoro, il quarantenne ha farfugliato una sorta di spiegazione al suo gesto, del tipo: "Mi stavo annoiando". Ieri mattina, poi, è comparso davanti al giudice del Tribunale di Ferrara per la convalida dell’arresto. Al termine dell’udienza, comunque, il giudice ha convalidato l’arresto, lo ha rimesso in libertà, in attesa del giudizio che ci sarà nel corso di una udienza già fissata a novembre. I carabinieri, infine, stanno portando avanti le indagini per capire se possa avere collegamenti con episodi simili accaduti in zona lo scorso anno.