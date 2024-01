Applausi e sold out per l’orchestra Gino Neri

Si conferma un grande successo il Concerto di Capodanno dell’Orchestra a plettro Gino Neri, che si è tenuto il primo gennaio, al Teatro Comunale Abbado. Un appuntamento ormai tradizionale per Ferrara che, di fatto, segna l’avvio delle attività culturali cittadine del 2024. L’evento è stato accompagnato da lunghi applausi e da un teatro completamente sold out. L’Orchestra è stata diretta dai Maestri Pierclaudio Fei e Francesco Zamorani, e ha festeggiato per l’occasione 125 anni di attività concertistica internazionale. "L’orchestra Gino Neri è un orgoglio per la città di Ferrara, che ha sempre sostenuto e apprezzato la sua attività. L’orchestra è anche il simbolo di una tradizione musicale che si tramanda da oltre un secolo, e che si rinnova continuamente con nuove proposte e sfide. In occasione del concerto di Capodanno colgo l’occasione anche per congratularmi per i 125 anni compiuti dall’orchestra, fondata nel 1898. Si tratta di un traguardo davvero eccezionale, che testimonia la passione, la dedizione e la maestria di generazioni di musicisti che hanno fatto parte di questa splendida realtà", dichiara Marco Gulinelli, assessore alla Cultura del Comune di Ferrara. Il concerto si è aperto sulle note de “Il Barbiere di Siviglia”.