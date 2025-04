Approvato il bilancio, avanzo da 900mila euro e conti in ordine

È stato approvato a maggioranza, nella seduta del Consiglio comunale di lunedì, il bilancio di rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Ad illustrarlo, l’assessore Simone Grandi che ha evidenziato la solidità dei conti dell’Ente, la gestione attenta e responsabile delle risorse adottata dall’Amministrazione comunale, garantendo investimenti e interventi sul territorio. Tra i numeri presentati dall’assessore, la quota di avanzo che verrà destinata ad interventi sul territorio, pari a oltre 900mila euro.

Fra le voci evidenziate da Simone Grandi, i 90mila euro che saranno destinati alla manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare di Edilizia residenziale pubblica; analoga somma verrà investita per interventi su edifici scolastici per rispondere a necessità emerse rappresentate dalle scuole stesse. E ancora, 215mila euro verranno impiegati per il potenziamento della rete di videosorveglianza, mentre 210mila euro saranno investiti per migliorare l’efficienza energetica sugli impianti sportivi del territorio.

Questi sono solo alcuni degli interventi che saranno realizzati grazie alla quota parte di avanzo in questa annualità, a cui si sommeranno proventi da violazioni del Codice della strada che verranno impiegati per opere di manutenzione di strade e segnaletica. L’assessore Grandi ha tenuto a ringraziare gli uffici per l’attenzione, la puntualità e la precisione nel fornire le informazioni confluite nella proposta dell’Amministrazione comunale.

Voto contrario è stato espresso dai consiglieri del Partito democratico, il cui capogruppo Enrico Bassi ha ravvisato, tra le altre cose, la necessità di una maggiore attenzione alle frazioni.