Approvato il rendiconto 2024. Fornasini: "Conti in ordine e investimenti per 50 milioni"

Il parere dei revisori dei conti è arrivato nei giorni scorsi, certificando "l’equilibrio dei conti pubblici" del Comune. Ieri, in Consiglio comunale, l’ultimo passaggio formale di approvazione del Rendiconto 2024. Al di là degli aspetti più tecnici – che hanno portato alla consueta contrapposizione tra maggioranza e minoranza – il documento che ha raccolto il semaforo verde dell’Aula tratteggia scelte politiche molto chiare, rivendicate dall’assessore al Bilancio, Matteo Fornasini. "Questo Rendiconto – ha detto – certifica la bontà della gestione dei conti, peraltro asseverata da un organo terzo che è il collegio dei revisori". Nel merito, anche rispetto alle annualità precedenti, Fornasini sottolinea come "tutti gli indicatori siano in crescita e fotografino una situazione di stabilità delle casse pubbliche". E i 3,2 milioni di euro di avanzo libero ne rappresentano una certificazione. "In un contesto geopolitico complesso – scandisce – che ha anche avuto dei forti riverberi sul nostro ente, siamo riusciti a garantire e a liquidare quasi 50 milioni di investimenti, che hanno generato un volano importante per il territorio". Questa, rivendica, "è una scelta politica molto netta". Sul punto, quindi, l’amministratore riconosce la "legittimità di critiche e osservazioni, anche aspre, a fronte di orientamenti politici non condivisi dalla minoranza", tuttavia "non accetto le insinuazioni allarmistiche di alcuni consiglieri: il bilancio è sano". Benché, come è certificato dai numeri – e come ha ribadito anche il consigliere del Pd, Davide Nanni (che ha fatto un dettagliato intervento in punta di numeri, eccependo una serie di questioni specifiche, fra cui la spesa del personale e "l’esiguità" del fondo cassa) – lo stock di indebitamento sia aumentato rispetto all’anno precedente. "Grazie ai fondi del Pnrr – entra nel dettaglio Fornasini – siamo riusciti a intercettare circa 113 milioni. Però, molte opere necessitavano di un co-finanziamento che ha comportato, per il Comune, un esborso di circa 97 milioni. Ecco perché l’indebitamento è salito a 74 milioni". In ogni caso, tiene a rimarcare l’assessore, "si tratta di un indebitamento più basso rispetto a quello che abbiamo ereditato nel 2019, quando lo stock ammontava a oltre 82 milioni". L’intervento più politico, alle latitudini della minoranza, lo ha fatto il capogruppo dem, Massimo Buriani. "Nel complesso il bilancio dell’Ente nel 2024 non si presenta con un risultato negativo. Tuttavia non ci sentiamo di approvarlo non condividendo le scelte compiute che emergono con evidenza dai dati che abbiamo analizzato. Le numerose entrate correnti una tantum – prosegue – se non fossero intervenute o se fossero intervenute in misura inferiore non avrebbero consentito di coprire le uscite correnti. Lo dimostra la variante con cui si sono portate nel bilancio della amministrazione 2,2 milioni di riserve patrimoniali di Ferrara Tua. Peraltro, non sono accettabili le riduzioni portate ad Asp e Acer che indicano la scarsa sensibilità sui problemi sociali e sui problemi della emergenza abitativa". Per Buriani "non sono accettabili le importanti esternalizzazioni di servizi mentre si riduce l’efficienza tecnica e professionale di molti servizi. Inoltre non sono sempre evidenti e trasparenti le procedure adottate per gli appalti e l’esternalizzazione dei servizi. Vigileremo".