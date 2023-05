Appuntamento al ‘Raibosola’ Il quartiere è una festa tra i vicini

L’appuntamento al quartiere Raibosola domani alle 16. La Festa dei vicini ritorna a Comacchio, nel quartiere Raibosola, nell’area tra via Punta Scirocca, Viale Margherita e la Piscina Comunale.

L’appuntamento, nato per costruire un rapporto di fiducia e solidarietà tra gli abitanti di un piccolo quartiere è domani, a partire dalle 16. In caso di maltempo l’iniziativa si sposterà sotto al porticato, al piano terra, del condominio di Viale Margherita 55. In programma una serie di attività che verranno proposte durante il pomeriggio: tombola, merenda offerta a tutti, gazebo informativi sui servizi esistenti sul territorio, attività di intrattenimento per i bambini (trucca-bimbi e palloncini) e l’immancabile buona musica. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Comacchio ed Acer Ferrara, con la preziosa partecipazione di diverse realtà del territorio, tra le quali il centro per le famiglie ‘La libellula’, Spazio Marconi, Giovani Musicisti Comacchiesi, Cooperativa Girogirotondo ed il Consiglio Comunale dei Ragazzi.