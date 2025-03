Appuntamento con la storia in sala consiliare

Il Comune di Terre del Reno inaugura un ciclo di incontri tematici sulla storia del territorio, curato dal prof. Rodolfo Soncini Sessa, esperto di storia e curatore del Museo della Civiltà Contadina di Terre del Reno. Il primo appuntamento, intitolato “L’inizio della Storia”, si terrà venerdì 4 aprile alle 21 presso la sala consiliare di Terre del Reno. In questa prima conferenza, il pubblico sarà guidato in un viaggio straordinario che parte dall’origine dell’universo, il Big Bang, per arrivare fino ai Neanderthal, primi abitanti della zona di Mirabello.