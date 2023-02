A febbraio la biblioteca comunale Tebaldi attende i più piccoli, ogni martedì pomeriggio, con ‘Strane storie di animali’ da ascoltare in compagnia. Il primo incontro, in via Ferrariola 12 (San Giorgio) a Ferrara, è previsto per oggi alle 17 con le storie: “Abbaia George” (di J.Fiffer) e “Chi me l’ha fatta in testa”(di H. Holzwart) proposte dalle esperte lettrici Diana, Tiziana e Costantina dell’associazione Circi Cerchio di libri.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria da effettuare contattando il numero: 0532-64215.