Appuntamento teatrale per bambini

A Poggio Renatico, domani c’è un bell’appuntamento teatrale per i bambini. Il Comune, infatti, ha organizzato l’evento all’auditorium della scuola primaria, in via Salvo d’Acquisto, e per la rassegna ‘Ti racconto una storia’, alle 17 si metterà in scena ‘Il sogno del giovane Leonardo da Vinci’, a cura di Barabao Teatro.

"Finalmente si rientra in auditorium dopo la pausa forzata del covid e varie ristrutturazioni legate all’ambiente e all’efficentamento energetico della struttura con infissi nuovi, fotovoltaico e cappotto – dice l’assessore Serena Fini – E’ l’ultimo dei tre appuntamenti dopo quelli di gennaio e febbraio. Poi si andrà all’autunno prossimo".

Parlando della vita di Leonardo, quello che sarà in scena è un omaggio a questa grande figura, uno spettacolo, un carosello di figure, immagini ed emozioni, poiché il desiderio di scrutare la mente del genio è ancora vivo.