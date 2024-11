’Appunti di viaggio’ dei cantautori. Uniti per ricordare Pino Calautti

L’Associazione ’Aspettando Godot’ torna a Ferrara, oggi pomeriggio e sera alla Sala Estense, nella Rassegna di Storica e Nuova Canzone d’Autore. Lo spettacolo ha il titolo: ‘Appunti di viaggio di un sognatore con una valigia piena di canzoni’ e si terrà alla Sala Estense dalle 18 alle 23.30. Saranno presenti i musicisti Gian Piero Alloisio (cantautore, drammaturgo, autore di testi per Gaber, Guccini e Morandi), il cantautore Paolo Capodacqua con il flautista Giacomo Lelli, il cantautore e scrittore Mario Castelnuovo, in trio con la violoncellista Giovanna Famulari e il chitarrista Stefano Zaccagnini, Max Manfredi (che Fabrizio De André definì "il migliore di tutti") con Marco Spiccio e Alice Nappi, il cantautore e violinista Michele Gazich con ancora Giovanna Famulari – nel loro nuovo progetto musicale ‘Solo i miracoli hanno un senso stanotte in questa trincea’–, Giulio Wilson, Dante Francani, Marco Stella, Cesare Lo Leggio, Massimiliano Cranchi, a simboleggiare il nuovo cantautorato italiano e le sue contaminazioni e Noma, carismatica interprete ligure di canzone d’autore. Questi cantautori, molti dei quali già presenti nelle edizioni precedenti della Rassegna, parteciperanno all’evento proponendo ognuno qualche proprio brano, in ricordo di Pino Calautti, che ne era stato l’ideatore, scomparso quest’anno.

Fondata nel 2011, quest’associazione culturale e musicale no profit conta oltre undicimila iscritti ed è nata per la valorizzazione e tutela culturale della Canzone d’Autore Italiana, da quella storica a quella più recente. Ha realizzato concerti in molti luoghi italiani e due rassegne in particolare hanno mantenuto una cadenza annuale, a Bordighera e a Ferrara. Nella nostra città la prima edizione è stata nel 2011 e l’ultima nel 2019. L’ingresso sarà ad offerta libera. Per prenotazioni e informazionicontattare ass.aspettandogodot@libero.it oppure 334 2449244.