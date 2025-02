Apre il Centro "Lab & Sport"

Ha aperto a Ostellato "Lab & Sport", il Centro ricreativo per praticare tanto sport, attività inclusive, laboratori e ogni tipo di divertimento. E’ organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Asp del Delta Ferrarese e la cooperativa sociale Girogirotondo. E’ rivolto ai ragazzi dagli undici ai diciassette anni e ospitato nel Museo del territorio, in Strada Mezzano, dalle 10 a mezzogiorno. Il Centro ricreativo sarà aperto due volte al mese, ogni primo e terzo sabato del mese. Info: 345/6335845. Il Centro ricreativo di Ostellato è un punto di riferimento per la comunità, ospita tra gli altri anche il Centro estivo per gli alunni in età di scuola d’Infanzia, promuovendo e sostenendo l’accesso da parte delle famiglie a servizi che favoriscono la conciliazione vita-lavoro nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche ed educative.