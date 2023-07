Apre il nuovo punto prelievi "Sarà attivo tutti i martedì"

Da oggi, in accordo con il Comune di Mesola, apre un nuovo punto prelievi a Bosco Mesola. L’ambulatorio sarà operativo nella sede in via Bersaglieri n. 2b, dove è già presente l’ambulatorio degli Infermieri di famiglia e di comunità (IFEC) in una struttura in comodato da parte del Comune. Alla cerimonia di inaugurazione in programma oggi alle 10.30 partecipano il sindaco di Mesola Gianni Michele Padovani, la direttrice del Distretto Sud Est Rita Maricchio, la dirigente infermieristica Distretto Sud Est Federica Borghesi e gli infermieri di famiglia e di comunità che operano in loco. Il punto prelievi sarà attivo tutti i martedì dalle 8.15 alle 9.30, garantendo un’offerta giornaliera di 24 prelievi ematici e consegna di materiale biologico. L’ambulatorio sarà gestito dagli infermieri di comunità.