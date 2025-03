Apre la nuova palestra: "La storia riparte"

Dopo anni di attesa XII Morelli ha festeggiato l’inaugurazione della nuova palestra. Un progetto nato dalla necessità di uno spazio sportivo per piccoli, ragazzi ma anche adulti e associazioni sportive, con una struttura costruita sull’area delle vecchie scuole elementari colpite dal sisma del 2012 e realizzata utilizzando fondi pubblici. "Da ottobre 2021, la comunità di XII Morelli ci ha fatto comprendere quanto questo progetto fosse un simbolo di attenzione verso questa comunità – ha detto il sindaco Edoardo Accorsi –. Da lì l’idea di modificare il progetto che abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione, di renderlo più ambizioso nel tentativo di far sì che questa palestra rappresentasse l’opportunità di rigenerare un quadrante importante della frazione. Poi la possibilità di finanziare questa infrastruttura sportiva con fondi europei prima, poi diventati ministeriali, utilizzando le iniziali risorse previste per l’opera per ulteriori investimenti in città. Un’operazione di buona gestione".

La palestra è nata dal ‘sacrificio’ della scuola elementare ferita dal sisma. "Per anni, questo luogo ha custodito i ricordi di tante generazioni – ha proseguito Accorsi –. Dopo il sisma del 2012, quest’area è rimasta ferma, in attesa di una nuova storia da raccontare. Oggi quella storia riparte. Da un passato segnato dalla difficoltà, abbiamo costruito un nuovo spazio di opportunità, un punto di riferimento per le nuove generazioni e per tutta la comunità. Era proprio questa la sfida che insieme volevamo vincere, all’inizio anche con un po’ di giusta, comprensibile diffidenza dovuta ai ricordi, alla memoria di tanti di voi. Le comunità forti, che condividono una visione fanno così: si immaginano progetti, rispettano il passato ma non hanno timore di salutarlo con rispetto".

Poi lo sguardo al presente. "Questa nuova palestra non è solo un edificio moderno e funzionale – così il sindaco –, con un campo da gioco regolamentare per il volley, spazi accessibili a tutti, una piccola sala per attività dolce, uno spazio che con qualche regola potrà accogliere attività diverse ma è un investimento sulle persone, sui giovani, sulle famiglie, un punto di incontro per la comunità, un simbolo di rinascita e di fiducia nel futuro. Qui i bambini della scuola primaria potranno fare attività fisica in un ambiente sicuro e accogliente, al pomeriggio le associazioni potranno allenarsi e organizzare attività per tutta la comunità e tanto altro. Si arricchirà presto con un nuovo giardino e attrezzeremo la zona verde".

Tra i ringraziamenti, quello per l’impresa Cgm che ha condotto il cantiere "con grande velocità e che ha fatto omaggio degli arredi degli spogliatoi". Un altro cantiere che si conclude, "un progetto che fu pensato ancora prima del nostro arrivo, che abbiamo modificato con la comunità – chiude Accorsi – e che è finito prima della scadenza naturale".