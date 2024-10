Apre la sede di Forza Nuova: "Porteremo ordine in città. Con la Russia e contro Israele"

Apre la ‘Casa della Patria’ dopo giorni di polemiche. Nel pomeriggio di ieri si è tenuta la cerimonia d’inaugurazione della sede di Forza Nuova in via Boldrini, alla presenza di circa trenta simpatizzanti del movimento di estrema destra. Nelle vicinanze anche un corposo schieramento di forze dell’ordine. Un’inaugurazione preceduta nei giorni scorsi dalle prese di posizione contrarie di Anpi e Assorma. Quest’ultima ha puntato il dito sul nome di ‘Casa della Patria’, intitolazione che già appartiene alla sede delle associazioni combattentistiche e d’arma di corso Giovecca. All’appuntamento erano presenti il segretario e vicesegretario di Fn, Roberto Fiore e Luca Castellini, il dirigente nazionale Davide Pirillo, il coordinatore regionale Luca Bongiovanni e il coordinatore del Veneto, Luca Leardini. Simbolo della sede, un teschio con in bocca il coltello degli Arditi. Affisse alle pareti le bandiere di Palestina, Russia e della Decima Flottiglia Mas, immagini e calendari di Mussolini. "L’apertura a Ferrara ha un significato importante in questa fase di apparente scontro tra centrosinistra e centrodestra – ha dichiarato Fiore –. Rispetto a quest’ultimo, noi ci differenziamo sulle tematiche di politica estera. Siamo contro la guerra in Ucraina, ma anche attenti alle ragioni della Russia, assolutamente filo Palestina e contro la politica sionista di Israele. Inoltre, siamo contrari a ius soli e ius scholae. Ferrara è una città con una porta verso la Romagna, biosgna ristabilire un certo ordine anche qui, siamo a favore di scendere in piazza. I cittadini e le famiglie devono vigilare in strada contro la degenerazione dei quartieri".

La sede ferrarese di Fn è l’unica in Emilia-Romagna con una funzione di coordinamento regionale. "Con questa sede – ha spiegato Bongiovanni – si sta aprendo un nuovo ciclo. Saremo aperti a tutti e a coloro che lottano contro la guerra e per questa Nazione che deve avere un rilancio. Solo Forza Nuova lo può fare, siamo persone con cuore e ideali. Sapremo portare avanti la lotta in maniera civile, corretta, differenziandoci da quella che è la nostra controparte". Sull’intitolazione di ‘Casa della Patria’, spende qualche parola Pirillo. "Pensiamo che non ci sia problema se ci sono due ‘Casa della Patria’ – afferma –. Ognuno ha le proprie identità, non ci sono normative che lo proibisce. Se avessimo avuto un contatto prima avremmo potuto anche ragionare, ma dopo un’aggressione del genere non cambieremo il nome". All’esterno la protesa di alcuni residenti. "Siamo contrari, hanno ideali ispirati al fascismo – dicono –. Valuteremo una raccolta firme".