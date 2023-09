Apre l’ambulatorio di San Giovanni: "L’infermiere di famiglia è realtà"

Il territorio ostellatese può contare su un nuovo servizio di famiglia e comunità: ha aperto in via Lidi Ferraresi ieri l’ambulatorio dell’Infermiere di assistenza territoriale. Ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la salute della comunità della frazione di San Giovanni attraverso un’assistenza sempre più proattiva e vicina al paziente sul territorio. L’Infermiere di famiglia e comunità è una figura professionale che nel Ferrarese è operativa dal dicembre 2021 e con questa nuova apertura si sta espandendo in modo sempre più capillare in tutti i comuni della provincia. Il sindaco di Ostellato Elena Rossi è felice: "Accolgo insieme alla comunità di San Giovanni favorevolmente l’insediamento del nuovo ambulatorio di infermiere di famiglia e di comunità, che consentirà di avere un presidio sanitario territoriale vicino ai cittadini. Un presidio ancora più importante se si considera la carenza di medici di medicina generale che purtroppo riguarda anche il comune di Ostellato e in particolare la frazione di San Giovanni".

La direttrice generale delle Aziende sanitarie di Ferrara, Monica Calamai, afferma che "puntare sull’infermiere di famiglia e di comunità è una scelta mirata di un’assistenza infermieristica sul territorio sempre più proattiva e vicina al paziente in collaborazione con gli altri servizi e coi medici di medicina generale. Scelta che si addice molto bene al contesto del Ferrarese, soprattutto nelle aree più ‘rarefatte’ e periferiche". Soddisfazione anche da parte della direttrice del Distretto sanitario Est, Rita Maricchio: "L’attivazione dell’ambulatorio Ifec anche a Ostellato è una importante innovazione nell’approccio alla assistenza – è la sua analisi - perché garantirà la presenza di professionisti sul territorio in grado di leggere e intercettare i bisogni dei cittadinI".

Franco Vanini