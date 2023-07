Apre le porte il Parco Urbano Mozart regala un’alba di musica

Alba di musica al Parco Urbano. Il classico esce dal teatro e invade la città e i suoi spazi verdi, in un’occasione attesissima dalla cittadinanza: la riapertura del parco Giorgio Bassani, dopo il cantiere sostenuto dallo stesso Teatro Comunale Abbado. L’appuntamento è domani mattina, alle 6: quando il sole sorgerà inizierà il concerto Giovanni Bergamasco, figlio del vicepresidente della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, Carlo Bergamasco, che proporrà la Sonata 281 di Mozart. A seguire, il Trio Op. 63 di Weber vedrà esibirsi Morena Mestieri al flauto, Valentina Migliozzi al violoncello e lo stesso Carlo Bergamasco al pianoforte. A chiudere la carrellata di performance, sarà l’Orchestra Città di Ferrara, che farà risuonare le Quattro Stagioni di Vivaldi in tutto il parco, con Antonio Aiello, solista e maestro concertatore. L’ingresso è libero e gratuito, dalle 5.30. Sono disponibili 1000 posti a sedere senza prenotazioni, ma si può assistere al concerto anche in piedi o sdraiati (si consiglia di portare un telo, in tal caso). A fine concerto, verrà offerta a tutti la colazione. "Questo concerto dell’alba – afferma il direttore generale del teatro comunale, Moni Ovadia – è un’iniziativa straordinaria". "È strano portare un repertorio come questo in un grande evento – ammette Carlo Bergamasco – ma la musica non si distingue in classica o moderna, ma in musica di qualità o meno. Proponiamo un concerto di tre momenti: un piatto principale, Vivaldi, e due piatti secondari, ma comunque prelibati, come la Sonata k281 e il Trio Op. 63". La presentazione dell’evento è stata l’occasione per parlare del nuovo Parco Urbano: "Il comune si è fatto trovare pronto, andando a restituire un’immagine di città innovativa – così l’assessore alla cultura, Marco Gulinelli –. Il parco è e sarà sempre di più un luogo condiviso e vitale, un luogo per tutti". È intervenuto, sull’argomento, anche il vicesindaco Nicola Lodi: "Grazie al Teatro Comunale siamo riusciti a fare questo grande finanziamento: rifare 3 km di vialetti non era scontato. Nel giro di due settimane abbiamo completato un cantiere importante. Il concerto di domenica non è solo il concerto di riapertura del Parco Urbano, ma è uno dei tanti concerti che faremo di musica classica e contemporanea, insieme ad attività sportive, mostre, mostre scambi di antiquariato".

f. f.