Apre lo sportello sperimentale ’Caregiver’. Verrà collocato all’interno del municipio

A Mesola aprirà, per ora in via sperimentale, una sede dello sede dello Sportello Caregiver dell’Asp del Delta Ferrarese. Ad annunciarlo è la direttrice dell’Azienda servizi alla persona, Angela Petrucciani: "La richiesta ci è arrivata direttamente dal territorio: non potevamo che accoglierla. Visti i numeri in aumento di fruizione del servizio da parte dei cittadini di Mesola che si sono recati allo Sportello di Comacchio e Codigoro – 7 tra 2023 e 2024, già 46 tra 2024 e 2025 –, abbiamo deciso di andare loro incontro". Dunque, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Mesola, è stato individuato uno spazio idoneo proprio in Municipio, presso l’ex ufficio sociale (viale Roma, 2).