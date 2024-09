Apre oggi ’La magia di Emanuele Luzzati’

’La Magia di Emanuele Luzzati’ è il titolo della esposizione che sarà inaugurata questa sera alle 19 presso Casa Lampronti (via Vignatagliata 33),

sede dell’omonima Associazione Culturale.

È composta di più di venti opere, incisioni e serigrafie realizzate dall’artista negli anni 2000, appartengono ad una collezione privata.

Papagene, le Quattro stagioni, il Fante di cuori, il Bibliotecario, il Ciambellano sono alcuni dei titoli delle opere

in mostra. Il colore scintillante, vivace è il tratto caratteristico di Lele, presente già nei suoi disegni di bambino, che gli ha permesso una grande libertà espressiva nel raccontare un mondo magico e incantato.

È importante ricordare il forte legame di Luzzati con la città di Ferrara: la sua famiglia, infatti, si trasferiva tutti gli anni presso la casa dei nonni materni in via Romei per trascorrere la festa di Pesach. Le leggi razziali e la guerra hanno interrotto questa tradizione.