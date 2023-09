Apre oggi la nuova sede di Confartigianato: "Diamo valore al territorio e a chi lavora"

Confartigianato scommette ancora una volta sui territori. Oggi, per l’associazione di categoria, è un giorno importante. E il suggello è testimoniato dalla presenza del presidente nazionale, Marco Granelli. Sì, perché oggi una nuova luce si accende, nel centro dei Comacchio.

Aprirà ufficialmente la sede di Confartigianato, in via Zappata 7. All’inaugurazione, che partirà dalle 11, oltre ai vertici locali dell’associazione – il presidente provinciale Graziano Gallerani e il segretario Paolo Cirelli – prenderanno parte il sindaco Pierluigi Negri, il deputato Davide Bergamini, il vicario della Prefettura, Vincenzo Martorano, l’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano e il vicepresidente della Camera di Commercio Ferrara-Ravenna, Paolo Govoni.

Officerà la benedizione don Guido Catozzi. "Il valore del territorio – spiegano Gallerani e Cirelli – è alla base dell’attività e della vocazione della nostra organizzazione. Dove c’è Confartigianato, dove ci sono gli artigiani, c’è una comunità. E, il valore artigiano di cui ci fregiamo di essere ambasciatori, si sostanzia proprio nella compenetrazione tra attività economiche artigiane e comunità". Anche in una congiuntura economica complessa, sia sul piano locale che sul piano nazionale e internazionale, l’associazione di categoria ha deciso di investire. Sia in termini di risorse umane, sia in termini economici.

"Gli investimenti – proseguono presidente e segretario – comportano un fattore di rischio. Ma, se non si investe, si sbaglia in partenza. Ed ecco che, come associazione, abbiamo scelto di comportarci come imprenditori del territorio: acquistando una nuova sede per fornire alle nostre imprese che insistono sul territorio servizi a 360 gradi". Dai servizi fiscali a quelli di tipo giuridico, passando per la sicurezza sul lavoro e l’accesso al credito. Nella nuova sede di Confartigianato lavoreranno otto addetti che prima erano dislocati in due sedi differenti. Risorse umane, dicevamo. "Negli ultimi cinque anni – proseguono Gallerani e Cirelli – abbiamo inserito nel mondo del lavoro ben 34 persone, a cui si aggiungono 25 tirocinanti di cui dieci ancora in attività nei nostri uffici". Di cui la proiezione sul futuro del territorio e dell’associazione. "Confartigianato – così i vertici dell’associazione – esiste sul territorio da 74 anni e il nostro compito è quello di favorire la continuazione della nostra attività, nell’interesse del territorio, degli artigiani e dei valori a cui la nostra associazione si ispira". Motivi per i quali l’associazione di artigiani (assieme a Confcooperative, Legacoop, Cna, Confindustriae e Confagricoltura) è stata tra le fondatrici della Scuola di sviluppo territoriale, finalizzata proprio a formare la classe dirigente del futuro e rivolta in particolare ai rappresentanti di istituto delle scuole superiori della Provincia. Ma torniamo all’economia del comacchiese. "Alla base del settore trainante della Costa – puntualizzano Gallerani e Cirelli – ci sono tantissime imprese artigiane che "completano" la filiera e rendono quello comacchiese un territorio economicamente molto particolare. Ed è in questa trasversalità che va trovata la forza di lavorare e di trarne un valore aggiunto".

Dal territorio alla capitale. "L’inaugurazione di questa nuova sede – concludono il presidente Gallerani e il segretario Cirelli – è stata resa possibile anche grazie all’appoggio di cui la nostra organizzazione gode da parte del livello centrale (e regionale, chiaramente). Quando Ferrara chiama, Roma risponde sempre. E l’intervento del presidente Granelli ne è la testimonianza concreta. Questa, a ben guardare, è la forza della nostra organizzazione".

Eredi di un sapere tramandato da secoli, gli artigiani e i piccoli imprenditori sono il motore del futuro produttivo del nostro Paese. Confartigianato Imprese si dichiara dalla sua costituzione al loro fianco, con l’attività di 104 associazioni territoriali, 21 Federazioni regionali, 12 federazioni di categoria, 46 associazioni di mestiere. Ogni giorno, nelle 1.187 sedi di Confartigianato Imprese operative in tutta Italia, 10.250 persone lavorano al servizio di oltre un milione e mezzo di imprenditori artigiani con tre milioni di addetti.

re. fe.