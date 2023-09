Apre ’Stato di fatto, fatti di stato’

Da oggi e fino al 8 ottobre, sarà possibile visitare presso la Galleria del Liceo Artistico Dosso Dossi di Ferrara, la mostra dedicata al progetto

’Stato di fattofatti di stato’, vincitore della 28ª edizione del Premio Estense Scuola. Atraverso la realizzazione di 19 manifesti e altrettante ‘parole costituenti’ la classe 5ª D - Grafica del Liceo ha saputo mettere in scena un percorso alla scoperta delle nostra Carta Costituzionale e di una serie di eventi che negli ultimi 38 anni hanno costruito, e a volte minato, l’Italia in cui oggi viviamo". La mostra è visitabile nella sala espositiva del Dosso Dosso in via Bersaglieri del Po 25b, Ferrara. Orari: venerdì e sabato dalle 15 alle 18; domanica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.