Apre un nuovo spazio per i ragazzi autistici

Apre a Renazzo di Cento uno spazio per bambini e ragazzi autistici e le loro famiglie. L’iniziativa è della cooperativa sociale inTandem (aderente a Confcooperative Terre d’Emilia), fondata a Modena dieci anni fa e attiva in diverse città italiane con servizi domiciliari, centri specializzati e progetti educativi. Il Centro inTandem, che si trova in via Renazzo 40, viene inaugurato nel pomeriggio di sabato al termine di un incontro pubblico sull’autismo in programma dalle 15:30 alle 18:30. "Il centro di Renazzo nasce per offrire interventi basati sull’Aba (Applied Behavior Analysis), una metodologia riconosciuta a livello internazionale per l’efficacia nell’insegnamento di nuove abilità e nella promozione dell’autonomia – dichiara il presidente di inTandem Luca Bompani – È un ambiente accogliente, multidisciplinare, pensato per accompagnare le famiglie nei percorsi educativi ed evolutivi quotidiani". "Il nostro obiettivo è diventare un punto di riferimento sul territorio, un luogo di opportunità e sostegno per le famiglie – aggiunge Tania Vicini, coordinatrice del centro – Ogni nucleo familiare che si rivolge a noi trova un’équipe formata e un ascolto attento. Il nostro impegno è contrastare l’isolamento che spesso accompagna l’autismo, promuovendo una rete di relazioni, interventi concreti e prospettive di speranza". La struttura di Renazzo si ispira al modello inCentro, già attivo in altre sedi di inTandem. A Modena e Mirandola, per esempio, sono una cinquantina i bambini tra i 3 e 8 anni seguiti da terapisti Aba, pedagogisti e psicologi che lavorano in sinergia.