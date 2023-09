Apre un varco nella rete e ruba una bici elettrica ma viene arrestato

Venerdì, un quarantottenne è stato arrestato in flagranza di furto dai carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi. L’uomo, dopo avere danneggiato la recinzione di un’attività di noleggio, si era impossessato di una bicicletta elettrica del valore di circa mille euro, per poi allontanarsi. Il titolare, che abita presso l’esercizio, insospettito dai rumori nel cuore della notte, ha subito visionato le immagini delle videocamere di sorveglianza che hanno ripreso la scena e ha allertato i carabinieri, fornendo loro una descrizione dell’autore. I militari si sono messi sulle sue tracce e l’hanno trovato in possesso della bici, poi restituita al titolare. Il quarantottenne, arrestato, su disposizione della Procura di Ferrara è stato posto ai domiciliari. Ieri, il giudice del Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto e rinviato l’udienza.