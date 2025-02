Aprire finestre su nuovi orizzonti. Ecco la scuola

Ecco alcune impressioni dei giovani reporter dopo la bella esperienza nel passato. Mattia ricorda ancora le risate degli spettatori alle battute più buffe. Amira si è emozionata soprattutto ad ascoltare gli applausi rumorosi, che rimbombavano coprendo anche il rumore della pioggia. Nour non dimentica i complimenti e gli abbracci. In generale, tutti i bambini si sono emozionati per la partecipazione e il sostegno ricevuti. Intervistatiǝ le alunne e gli alunni hanno espresso la loro soddisfazione per aver partecipato a un progetto che li ha aiutati a conoscere la storia locale e a superare timidezza e imbarazzo. La scuola, del resto, è proprio questo: aprire finestre su nuovi orizzonti.

L’edizione 2024 della rassegna si è conclusa, ma “Monumenti aperti” non si ferma, infatti è già partita l’organizzazione di quella del 2025 che si terrà, come di consueto, ad ottobre. La futura classe 5 A della scuola primaria Giacomo Matteotti ci sarà sicuramente e anche voi lettori non potete mancare, perchè lo spettacolo è assicurato! Del resto, come recitava una delle protagoniste: "Suvvia, signor Papa, sia Clemente, la musica eleva lo spirito!"

Ndr la 4 A siamo noi!