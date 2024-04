‘Aprite il cervello’. Mazzotta al Bolognesi

Un aperitivo culturale, oggi alle 18.30, al circolo Arci Bolognesi (piazzetta San Nicolò 6). Una occasione, organizzata da Arci e Out, per presentare il libro ‘Aprite il Cervello’, alla presenza dell’autore Davide Mazzotta. Mazzotta è autore e content creator. Creatore della seguitissima pagina Instagram @apriteilcervello, si impegna in tematiche legate ai diritti civili, all’uguaglianza e alla lotta contro i pregiudizi e gli stereotipi di genere. Nel suo libro traccia il panorama dell’Italia di oggi e prova a immaginare un futuro migliore.