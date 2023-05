Apriti Bosco Festival, il programma tra musica e attività nella natura

CENTO

Torna ’Apriti Bosco Festival’, la seconda edizione del festival dell’integrazione tra uomo e natura che si svolgerà il 19, 20, 21 e 26, 27, 28 maggio, pensata per vivere il Bosco Integrale in ricordo di Caterina Novi attraverso eventi musicali, spettacoli, laboratori, attività nel verde, per stare insieme e la novità di cenare e fare aperitivi. Sarà infatti attivo un angolo dedicato al cibo, curato dai volontari del bosco in collaborazione con il Centro Anziani Ugo Bassi di Cento che servirà panini, gnocchini fritti, piadine, patatine fritte e crostata e il punto Bar con cocktail più ampia per poter proporre un aperitivo più esclusivo.

"Il Bosco Integrale sta diventando sempre più un progetto condiviso- dice Michele Novi, presidente della Fondazione - Abbiamo voluto concentrare gli sforzi in due weekend di maggio per andare incontro alle famiglie che nei mesi estivi sono in vacanza, con attività per tutti e per tutte le età. Speriamo che anche questa edizione permetta al progetto del Bosco Integrale di crescere ulteriormente e diventare sempre più un punto di riferimento per il territorio".

Festival patrocinato da Comune, Regione e certificato da Plastic Free. A corollario, il 24 maggio, ci sarà l’inaugurazione del sistema di passerelle in legno costruito grazie ad una prima donazione del Lions Clubs International Foundation.

Il primo week end vede il 19 alle 19 l’inaugurazione del Festival, proseguendo con la band Parolima e Canzoni Stonate con l’omaggio a Morandi. Sabato si inizia alle 9.30 per una giornata con Yoga, laboratorio di apicoltura e degustazione di miele, tai-chi, l’incontro provinciale degli empori solidali e tavoli di lavori sulla sostenibilità. E poi ancora laboratori di apicoltura e degustazione di miele a cura di Sebastiano Malaguti e Sara Bellotti. Alle 12.30 è previsto l’Incontro provinciale degli Empori Solidali e poi il pranzo e tavoli di lavoro sulla sostenibilità. Alle 15.00 uno degli appuntamenti più attesi, Il Tour del Bosco a cura dei volontari del Bosco Integrale. A seguire da X-Factor 2023, l’incredibile talento di Cinzia Zaccaroni (foto) e a chiudere la serata il travolgente dj set delle Sùfrangette.

l.g.