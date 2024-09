"Aquila Omnia è nata al Coa". Gabellini saluta tra ricordi e azioni

CENTO

Sala gremita mercoledì al Santuario della Rocca per l’incontro organizzato dagli Amici di San Francesco e i Postini della Pace, con il generale di Squadra Aerea Claudio Gabellini, comandante da oltre 5 anni del Comando operazioni aerospaziali di Poggio Renatico. Presenti, associazioni dal ferrarese e bolognese, amministratori di Cento, Terre del Reno, Poggio e Finale Emilia, forze dell’ordine e cittadini, tutti in un unico abbraccio di saluto a Gabellini, tra i più longevi al comando del Coa con operazioni estremamente complesse. Alla sua ultima uscita pubblica prima del congedo, Gabellini si è raccontato da pilota, poi da responsabile per la scelta degli obiettivi della Coalizione durante la crisi in Libia.

"Dobbiamo sempre ottenere risultati senza colpire civili. Questo ci viene richiesto. Ma Gheddafi aveva messo sul suo bunker gonfiabili e bambini – è uno dei racconti – abbiamo colpito il bunker con precisione e lasciato i gonfiabili al loro posto".

Ha fatto volare in missione con lui, capire cosa ha voluto dire essere al comando di una eccellenza come il Coa, le sfide, cosa significa difesa aerea ma anche quante operazioni e salvataggi sono state condotte dal Coa. "Sono orgoglioso di dire che Aquila Omnia è nata al Coa, salvando oltre 3300 persone dall’Afghanistan in pochi giorni – ha proseguito – abbiamo realizzato un ponte aereo mai visto prima in Italia. Eravamo anche sotto covid, ho richiamato uomini dalla licenza e mi sono preso dei rischi, come quello di vuotare completamente l’aereo per farci stare dentro più persone possibili e trovare uno scalo in Islamabad per poter viaggiare con meno carburante e arrivare a Kabul potendo imbarcare più persone. Questo, facendo i conti con limitazioni di sorvolo di spazi aerei stranieri".

Poi le missioni di salvataggio come per l’alluvione dell’emilia, i voli sanitari e di recupero durante il covid, l’aiuto all’Hub vaccinale di Ferrara e "l’avvio di una collaborazione con Unife per lo studio di un quadro normativo per quanto riguarda lo spazio". "Ho imparato a non arrendermi mai – ha detto – una vita di sacrifici ma con soddisfazioni enormi. Ricomincerei dal primo giorno. Mi sono impegnato a fondo per fare le cose come andavano fatte, al meglio di quello che sapevo fare e posso dire di aver sempre fatto pace con la coscienza".

Laura Guerra