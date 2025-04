Aquiloni, che passione. I tre giorni della vulandra per grandi e piccini

Oggi, domani e domenica c’è la Vulandra - Festival Internazionale degli Aquiloni 2025. Un festival che coniuga opere di ingegneria aerea del gruppo Vulandra e dei numerosi ospiti italiani e stranieri e svago all’aria aperta, tutto a misura di bicicletta.

Volo libero ed esibizioni di aquiloni statici e acrobatici, in singolo ed in team, laboratori di costruzione per i più piccoli e corsi avanzati di volo acrobatico per i professionisti e gli appassionati, mostre di immagini dai campi di volo di tutto il mondo, e uno sguardo al sociale, sotto forma di abbattimento delle barriere architettoniche, banchetti divulgativi sull’associazionismo e sul volontariato a scopo benefico e misure di tutela ambientale, applicate alla bellissima cornice del Parco Urbano Giorgio Bassani che da più di 30 anni ospita la manifestazione.

Il tutto corredato da diverse alternative di ristoro e un ampio parco giochi gonfiabili, per consentire alle famiglie di trascorrere intere giornate assieme al parco. Fino alla giornata di oggi si terrà la fiera-mercato di San Giorgio nell’area di viale Alfonso primo d’Este con oltre 150 bancarelle, attrazioni e divertimento per tutti. In concomitanza con la Fiera continueranno ad essere presenti nell’area della ’montagnola’ le giostre del luna park di San Giorgio, che proseguiranno fino al mese di maggio.