’Aquiloni in Festa’ con un laboratorio gratuito. Una giornata di divertimento per le famiglie

All’azzurro del cielo sopra Lido di Pomposa, domenica, si mescoleranno tanti altri sgargianti colori per una giornata di divertimento e socialità. Nella località balneare comacchiese, infatti, andrà in scena la manifestazione "Aquiloni in festa": un evento che vede l’organizzazione artistica curata dalla Starman di Franco Casoni.

L’iniziativa prenderà corpo dalle 10 del mattino quando, alla gelateria Aquilone in viale Alpi Sud a Lido di Pomposa, si terrà un laboratorio gratuito, nel corso del quale verranno preparati aquiloni con bambini ammessi sino al 12 anno di età. Le iscrizioni – gratuite - possono essere effettuate tramite WhatsApp al numero 347-2289445.

A occuparsi della consulenza tecnica sarà lo staff di Vulandra, evento che ogni anno raccoglie tanti estimatori a Ferrara. Nel pomeriggio, dalle 15 al Bagno Ischia, si potranno poi ammirare gli aquiloni che si mescoleranno con il colore del cielo. Quindi tutti i genitori che vorranno far partecipare i figli a questa manifestazione non dovranno far altro che iscrivere gratuitamente i propri figli, per trascorrere una giornata in compagnia.