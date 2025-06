’Arachide e Pop Corn’ in tavola. Alla sagra mille visitatori in più

Si è conclusa la sagra dell’Arachide e Pop Corn a Mezzogoro di Codigoro con l’ennesimo successo di pubblico e partecipazione lo conferma l’ideatore e patron della manifestazione Mauro Tonello. "In questa quarta edizione - dice - rispetto alle quasi 4mila persone venuto allo stand gastronomico ne abbiamo registrato mille in più. Una dimostrazione della bontà e genuinità dei prodotti che usiamo per la preparazione dei piatti che serviamo dove l’arachide o bagiggio "tripolino" che abbiamo riscoperto dopo mezzo secolo sta conquistando sempre più i fruitori della sagra. É un lavoro di squadra che coinvolge oltre 60 volontari, tra i quali tantissimi giovani che sono un valore aggiunto, che mi onoro di coordinare. Fra le tante iniziative che hanno arricchito la sagra, molto apprezzata e partecipata la prima ciclo escursione "Campagne in sella" di sabato mattina, organizzata dalla Fiab Codigoro "Pedale Stanco" in collaborazione col comune, i volontari del Comitato Sagra, la parrocchia di Mezzogoro e la Pro Loco codigorese. Un’iniziativa che si prefiggeva di tracciare un percorso in sicurezza che colleghi Mezzogoro a Codigoro, evitando la strada statale, valorizzare e conoscere il territorio e le produzioni agricole locali. "Un successo inaspettato con 37 iscritti - dice Massimo Biolcatti fra gli organizzatori e presidente di "Pedale Stanco" - dei quali oltre la metà provenienti da Vicenza, Bologna, Ferrara, Rovigo, Verona, Cesena, Padova. Il percorso Mezzogoro Codigoro è molto piaciuto tutto in campagna e in sicurezza. Apprezzate le visite alla Garzaia e alla Società Bonifiche Ferraresi a Jolanda e, ancor più, l’ottimo pranzo con risotto d’arachide buonissimo e anche il gelato di arachide. Tutti i partecipanti hanno garantito che verranno alle prossime edizioni.

Claudio Castagnoli