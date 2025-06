Arachide e pop corn. La sagra è servita

Torna la sagra dell’Arachide e del Pop Corn a Mezzogoro, da un’idea di Mauro Tonelllo, giunta alla IV edizione, che si svolgerà nella frazione di Codigoro dal 13 al 17 giugno con un ricchissimo programma fatto di convegni, gara di abilità, concerti, tanto altro e una ristorazione di qualità che valorizza l’arachide tipica dei terreni di questo territorio.

Nel presentarla il sindaco Alice Zanardi ha ricordato come "questa manifestazione, celebri due eccellenze locale che vengono sublimata nello stand gastronomico e che nel tempo sta consolidando la propria identità. Mauro Tonello, presidente Società Italiana Sementi, ha recuperato un seme di arachide custodito per oltre 50 anni che ha delle caratteristiche uniche. Non solo gastronomia, ma anche l’affascinante scoperta sul trenino di Pitoch dell’azienda Società Bonifiche Ferraresi e tanti altro. Un programma molto curato che esprime un esempio virtuoso di una comunità che se si unisce produce progetti straordinari, all’insegna della tradizione e della innovazione".

Tonello ha invece sottolineato l’aspetto più attento e virtuoso dal "punto di vista salutistico ed alimentare della sagra. Poiché dietro le quinte c’è la volontà da parte di istituzioni e studiosi di approfondire temi salutistici e ambientalistici col monitoraggio da parte del Cnr su colture del territorio aperto. Dimostrando in maniera indubitabile come il territorio fornisca merci molto pregiate e di qualità, portando dai 20 ettari di qualche anno fa agli 800 attuali coinvolti in questo progetto salutistico ed alimentare. Stiamo lavorando per far tornare le rane. Le nutrie stanno facendo scomparire rane, lucciole e oltre 36% nostri anfibi alle quali si stanno aggiungendo fenicotteri, nutrie, volpoche d Ibis sacri".

Don Raimond Ekanga, il sacerdote di Mezzogoro ha evidenziato anche la dimensione spirituale dell’appuntamento con la festa patronale di fine giugno. Ci saranno il convegno "Il prodigio del riso: passato e futuro. Dopo cento anni dalla prima ibridazione quale futuro ci dobbiamo aspettare?" con dimostrazioni di ibridazione di piante di riso. La gara di Mountain bike valevole per il campionato regionale di ciclocross e la cicloescursione con un nuovo tragitto da Mezzogoro a Codigoro, la seconda edizione di Mezzogoro Comix con gare di Cosplay e la partecipazione di Francesco Vairano, doppiatore di Gollum del Signore degli Anelli. Uno stand gastronomico ricchissimo per tutte le giornate della sagra e l’esibizione dell’orchestra "Mirko Casadei", per un grande tributo al folk romagnolo nel nome della grande tradizione di Secondo e Raoul Casadei.