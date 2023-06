’Arachide e pop-corn’, la sagra è servita

Dopo il successo, all’esordio lo scorso anno torna, a Mezzogoro dal 23 al 29 giugno, la sagra dell’"Arachide e Pop-Corn", promossa dal Comitato Manifestazioni della frazione di Codigoro. Ieri mattina è stata presentata la ricca edizione, introdotta dl sindaco Alice Zanardi che ha sottolineato come Mauro Tonello, "vero deus ex machina della sagra, ha saputo coalizzare e catalizzare tutte le anime del volontariato locale", preannunciando un successo ancora maggiore per le tante occasioni fra storia, gastronomia, spettacoli e iniziative durante tutti i sei giorni.

"Lo scorso anno è stato rilanciato, alla grande, un prodotto locale, l’arachide tripolina che non si coltivava da mezzo secolo - ha aggiunto - con un lavoro di pulizia del seme, compiuto dalla Società Italiana Sementi, presieduta da Tonello." Quest’ultimo, ha evidenziato come non ci sia un’altra sagra uguale al mondo presentando poi la canzone "Bagigi Blues Story", con video cantata e ideata da Dario Bonfieni al quale è stata consegnata una targa di riconoscimento. Non si è scordata della solidarietà la Sagra che destinerà una parte dei fondi raccolti alle popolazioni alluvionate della Romagna.

Una manifestazione che vuole recuperare le tradizioni storiche e un ideale "sposalizio" col bagigio, un pesciolino ottimo da mangiare e altre belle iniziative, anche musicali, con cover di altissimo livello come quella al re del pop, Michael Jackson, col vincitore del programma "Tali e Quali Show 2023", Roy Paladini. Mascotte della sagra, saranno il duo Noccio e Lina, che stupiranno e divertiranno, anche i più piccoli. "Mezzogoro era un luogo di risaie - ha continuato Tonello - e in via eccezionale assaggeremo quest’anno una nuova specialità, il riso Cartesio, che uscirà sul mercato solo nel 2025. Serviremo anche il bagigio pescato localmente. Mostreremo le vecchie tecniche di trebbiatura con l’antica mietilega, riproporremo i covoni di spighe, mostrando come si fanno. Porteremo in scena gli spettacoli della tv del passato, per ristabilire un collegamento tra passato e presente, in modo da capire come è cambiato, nel tempo, il nostro Paese". Infine Don Raymond, parroco e presidente del Comitato Manifestazioni di Mezzogoro, ha preannunciato la benedizione di una targa, dell’arcivescovo Gian Carlo Perego. "Un gesto di riconoscenza verso le 70 suore di Castelletto di Brenzone a Verona, che hanno prestato, nell’arco di 90 anni, la loro opera a Mezzogoro - ha concluso - alla presenza della Madre Superiore che è di Tamara".

cla.casta.