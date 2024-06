Arachide protagonista della sagra

Si apre domani la "Sagra dell’arachide e del Pop corn" a Mezzogoro con una fittissima serie di appuntamenti per ogni tipo di visitatore. La comunità, della frazione di Codigoro, ha dimostrato ancora una volta una grande coesione per dare vita ad un kermesse ricchissima che valorizza i prodotti locali e tiene vive le tradizioni. Patron, ideatore ed organizzatore della sagra, è Mauro Tonello, Presidente della Società Italiana Sementi che, come nelle due precedenti edizioni, ha saputo coinvolgere e creare proficue sinergie con tutto il mondo del volontariato locale. Non ha mancato di sottolineare con orgoglio come sia stata raggiunta la certificazione conseguita da "Tripolina, prima varietà di arachide italiana certificata in Europa", un’arachide più scura rispetto a quelle che tradizionalmente si consumano, ma più genuina e molto gustosa. "Senza scordare varietà genuine della pasta del senatore Cappelli, l’omonima birra, un riso biologico - ha aggiunto Tonello - con l’immissione di avannotti che cresciuti vengono liberati nei corsi d’acqua e gli ettari di grano da pastificazione, in mezzo ai quali trovano spazio piante con fiori mieliferi, prodromi alla crescita delle api". Si è detta sempre al "fianco di chi promuove il territorio con intraprendenza, lungimiranza, creatività, amore e dedizione - il sindaco Alice Zanardi - come sta facendo Tonello che ha creduto fin da subito nella Sagra. Una sua creatura che, di anno in anno, sta crescendo, aprendosi a nuovi orizzonti e a nuove collaborazioni, creando anche nuove opportunità di crescita economica e turistica". Mostre, stand gastronomici, meeting di pugilato, gare di mountain bike, murales, concerti con grandi artisti, luna park, visite guidate in campagna a bordo di un trenino e il rilascio degli avanotti, "Mezzogoro Comix", un evento Cosplay organizzato in collaborazione con il gruppo Fenix Cosplay, che avrà luogo domenica 23 giugno. L’assessore Stefano Adami ha ricordato che 4 maxi schermi sono stati allestiti in altrettanti per consentire agli sportivi di assistere alle gare degli europei di calcio mentre il parroco di Mezzogoro, don Raymond Ekanga ha ringraziato tutti per la bella prova di squadra a favore della comunità.

