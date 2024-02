Arance rosse per la ricerca. Crai scende in campo per l’associazione Airc Il Gruppo Crai sostiene la ricerca oncologica e la sensibilizzazione sui consumi sani, devolvendo 50 centesimi per ogni confezione di arance venduta nei punti vendita di Ferrara e provincia fino al 16 febbraio. L'iniziativa fa parte della campagna "Arance rosse per la Ricerca" promossa dalla Fondazione Airc.