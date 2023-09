Archeologi al lavoro, inaugurato il centro

COMACCHIO

A chiudere il week-end dedicato all’archeologia sul territorio comacchiese è stata l’inaugurazione del nuovo spazio-studio nell’area di Spina da parte della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara. Un appuntamento, quello tenutosi domenica, che si è perfettamente inserito nelle Giornate europee del patrimonio (Gep) e che segna una nuova, importante tappa del percorso di ricerca che il Comune di Comacchio e la Soprintendenza stanno portando avanti. L’area denominata ‘Ex casermetta della Guardia di finanza’, in prossimità del Cippo Folegatti, è stata oggetto di un importante intervento di riqualificazione, partito in primavera, che ha visto il rifacimento dell’edificio ex-novo, con creazione di uno spazio-laboratorio che sarà un punto di riferimento per gli studiosi che operano nel territorio comacchiese, sempre al centro di una intensa e proficua attività di ricerche archeologiche.

A testimoniarlo sono le recenti campagne di scavo che sono state realizzate: ultima in ordine di tempo, quella che ha visto impegnata l’Università di Bologna con la cattedra di Etruscologia del Dipartimento di storia culture civiltà, coordinata dalla professoressa Elisabetta Govi, tornata nel sito dell’antica città di Spina con le ricerche condotte nella parte occidentale dell’abitato, a nord del Canale Collettore Mezzano, allo scopo di raccogliere dati sul paesaggio antico nel quale si sviluppò la città e sul suo sistema di delimitazione. Si tratta di temi importanti per comprendere l’organizzazione dell’insediamento e le strategie adottate al fine di rispondere alle sfide dell’ambiente circostante.

Ieri, con la tradizionale cerimonia del taglio del nastro alla presenza delle autorità, studiosi e appassionati è stata ufficialmente inaugurata la nuova struttura, "frutto – ha evidenziato il sindaco di Comacchio, Pierluigi Negri - di una efficace collaborazione tra Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, a cui va il nostro ringraziamento, e Comune di Comacchio". Un altro importante appuntamento si terrà venerdì alle 18 alla sala polivalente San Pietro di Comacchio, dove si terrà la conferenza in cui sarà fatto il punto sugli ultimi scavi archeologici presso l’area di Spina. A presentare l’attività svolta saranno il professor Andrea Gaucci del Dipartimento di Storie Culture Civiltà dell’Università di Bologna insieme alla dottoressa Anna Serra e al dottor Riccardo Vanzini, responsabili di scavo e dei materiali. L’ingresso è libero.

Valerio Franzoni