Archibugio Caffetteria a due passi da Tosano

Venerdì 27 dicembre apre ’L’Archibugio Caffetteria’, nuovo locale di bar e ristorazione gestito dalla famiglia Campana, che si trova presso il Centro Commerciale Iper Tosano.

Il locale sarà aperto tutti i giorni dalle 7 alle 20.30, con colazioni, aperitivi e pause pranzo, e in un punto così frequentato dai cittadini, promette di diventare un locale di riferimento per tutti coloro che si recano al centro commerciale per fare la spesa. Per gli storici gestori del ristorante che per decenni si è trovato in via Darsena, un’altra avventura imprenditoriale in questo settore.