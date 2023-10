Architetti da sette Paesi progettano il restauro dell’antica Villa Mensa

È stata una settimana particolarmente piena, quella appena trascorsa, per i giovani della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio e del Master biennale in Miglioramento Sismico, Restauro e Consolidamento del costruito storico e monumentale. Dal 25 al 30 settembre, infatti, hanno partecipato al progetto ‘cantiere – scuola’, al centro di una proficua collaborazione fra Comune di Copparo e Dipartimento di Architettura, che è stato realizzato a Villa Mensa a Sabbioncello San Vittore. Il cantiere-scuola, sotto la guida dei docenti Rita Fabbri e Marco Zuppiroli, ha ripreso dalla fase attivata l’anno scorso per completare il restauro della parete del corpo centrale dello storico complesso. Dopo questa iniziativa, dall’8 ottobre ben 150 studenti del quarto anno del corso di laurea in Architettura, fra cui diversi studenti Erasmus, da Messico, Brasile, Romania, Olanda, Germania, Portogallo, Spagna, approderanno a Villa Mensa per tre laboratori che si svolgeranno parallelamente negli altrettanti corpi del monumento patrimonio Unesco. Obiettivo elaborare un progetto di restauro. Sul posto impareranno a leggere il materiale, le strutture, il degrado, il dissesto, e a decidere gli interventi: lavoreranno sui livelli di analisi, storica, costruttiva, strutturale e dei materiali, e di progetto, con il consolidamento strutturale.

Valerio Franzoni