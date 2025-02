Architetti francesi al ’Boscone’. Visitata l’area di Massenzatica

Gli architetti paesaggisti francesi Corentin Bretin e Mathilde Menguy, formatisi al National School Supérieure De Paysage, dal 16 al 20 gennaio scorso hanno visitato tutte le proprietà consortili che includono il bosco ed il frutteto dei Patriarchi, per trasmettere la complessità e la fragilità del territorio. In particolare, l’Area integrale del Boscone della Mesola accompagnati dai Carabinieri Forestali con regolare autorizzazione ministeriale, le Dune di Massenzatica, e sommità arginali del Po di Goro. E ancora, il Consorzio di Bonifica e gli impianti di sollevamento delle acque e le canalizzazioni varie; le Oasi di Canneviè, Pomposa e l’Abbazia. Per rendere al meglio il quadro di contesto, si sono tenute alcune lezioni nella sala consigliare del Consorzio Uomini di Massenzatica (CUM), "per far comprendere – spiega il presidente del CUM, Carlo Ragazzi – la complessità del territorio e l’unicità della nostra esperienza nel panorama italiano. Gli architetti francesi sono approdati al Consorzio degli Uomini di Massenzatica per il suo progetto agricolo e sociale, citato come riferimento dal premio del Paesaggio della Convenzione europea". E hanno scoperto un modo originale di lavorare per promuovere il valore reciproco tra territorio e abitanti.