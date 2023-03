Arcigay e Rua Udu, presidio in piazza

Oggi alle 18.30 in piazza Municipale si terrà la mobilitazione di Arcigay e Rua Udu in risposta al mancato ritiro dell’Ordine del giorno in merito ai fatti del liceo Ariosto, presentato da una parte della maggioranza in Consiglio comunale. A partecipare al flash mob saranno le associazioni, i partiti, i movimenti e i sindacati che hanno già firmato un documento che chiedeva il ritiro dell’Ordine del giorno in questione, indirizzato al sindaco Alan Fabbri, all’assessore alle Pari opportunità Dorota Kusiak, alla giunta e al Consiglio comunale. "La richiesta avanzata dai firmatari – scrivono gli organizzatori – non ha evidentemente trovato accoglimento, visto che il tema è in discussione in aula".