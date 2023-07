Arcigay Ferrara, solidarietà al giovane vittima di insulti omofobi

Solidarietà da Arcigay Ferrara ‘Gli Occhiali d’oro’ al giovane che venerdì è stato oggetto di insulti omofobi in un locale del centro cittadino. Il ragazzo, subito dopo il fatto, si è rivolto al Centro antidiscriminazione dell’associazione, da cui ha ricevuto supporto umano e tutela legale. "Quello che è successo a M. R. – così il presidente Matteo Gilli –, ragazzo di 21 anni, è solo uno dei tanti casi di violenza con matrice omofobica segnalati al Cad di Arcigay. Come presidente dell’associazione non posso che esprimere la mia vicinanza e solidarietà a M. e confermargli che tutta Arcigay è e sarà al suo fianco".

Secondo Gilli, infatti, "denunciando pubblicamente questo caso si denuncia quanto Ferrara non sia una città così sicura e inclusiva come vogliono farci credere". Poi si rivolge all’amministrazione comunale: "Ancora una volta sono a richiedere un impegno reale all’amministrazione comunale, che è capofila del Protocollo d’intesa Pico nella promozione di politiche d’inclusione. Non basta infatti portare all’attenzione questo tema solo il 17 maggio, giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia, bensì creare un percorso fatto di azioni concrete. Ferrara ha tanto bisogno che istituzioni e associazioni si uniscano per il contrasto a questi episodi di discriminazione che sempre più coinvolgono la nostra città. Non è più tollerabile che nel 2023 tutto questo sia accettato come la ‘normalità’. Questo è un ulteriore segnale di quello che denunciamo da anni: la mancanza di una legge che tuteli le persone Lgbtq integrando l’aggravante di discriminazione basata su orientamento sessuale e identità di genere".

Il Comune di Ferrara è capofila del Protocollo Pico e, nel corso del tempo, in Consiglio comunale sono approdati diversi ordini del giorno e interpellanze in merito alla comunità Lgbtq. Si va dalla richiesta dello scorso anno di un censimento su interruzioni volontarie di gravidanza e transizioni di genere al ‘caso Ariosto’, fino al più recente riguardante la Gpa, ‘Universalizzazione del divieto di ricorso alla surrogazione di maternità da parte del cittadino italiano’.