Area dismessa aggiudicata all’asta: "Finiremo i condomini abbandonati"

L’area urbanizzata dismessa da oltre 15 anni, che circonda la zona del supermercato Aliper a Tresigallo, ha un nuovo proprietario. Si tratta della Sartori Costruzioni srl di Cattolica, affermata e riconosciuta realtà sul territorio romagnolo per la realizzazione di case e condomini il recupero di strutture alberghiere. Lo scorso 29 gennaio ha partecipato all’asta giudiziaria assicurandosi oltre 16mila metri quadrati, in gran parte urbanizzato, afferente la procedura fallimentare della Soc. Il Parco, incardinata da anni presso il Tribunale di Rimini.

Una nuova proprietà non banale, per il territorio ferrarese, in quanto Matteo Sartori, titolare insieme al padre della società, è anche un calciatore del Misano (capolista nel campionato di Promozione romagnolo), nonché ex attaccante della Spal nella stagione 2012/2013, quando si chiamava Real Spal. "Siamo venuti a conoscenza dell’asta per caso – afferma Sartori – e abbiamo preso contatti con il sindaco Mirko Perelli (foto) per fare un sopralluogo nella zona. Il primo cittadino ci ha accompagnato con entusiasmo in una visita guidata del paese, raccontandoci la storia, ma soprattutto le intenzioni dell’amministrazione comunale che guida. Ci siamo così convinti che Tresigallo ha grandi potenzialità inespresse, e abbiamo deciso di investire. Inizieremo con il completare gli immobili al grezzo esistenti, poi decideremo come proseguire lo sviluppo dell’area. Magari non costruendo solo case, ma anche immobili commerciali e nuovi servizi. Le idee sono tante".

Per il sindaco di Tresignana si tratta di un grande risultato: "In questi primi mesi di mandato, oltre all’ordinaria amministrazione, agli investimenti in servizi ed alle progettazioni, mi sono impegnato anche sulla promozione del territorio verso il mondo degli imprenditori. Ho cercato di incuriosire tanti potenziali investitori che ho invitato, raccontando loro che Tresigallo oggi è un territorio ricco di opportunità, con grandi margini di crescita, su cui investire. Ci siamo candidati ad amministrare il paese con coraggio e determinazione", e non nasconde la contentezza nell’aver appreso "che una grande azienda abbia deciso di crederci. Proseguiremo questa strategia di promozione del territorio anche per altre aree di pregio del paese, attualmente dismesse come il comparto del Bar Roma e dell’ex Casa del ricamo e del merletto in via Verdi. Tresignana deve crescere e Tresigallo è un volano".

Valerio Franzoni