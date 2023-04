Area ex Pisa, percorsi green e nuovi collegamenti tra mura e fiume

Nuovi collegamenti tra mura e fiume, percorsi ciclopedonali aggiuntivi, aree verdi, un nuovo disegno delle aree sosta, più alberi. Sono alcuni dei punti di progetto della nuova area ex Pisa, tassello dei dodici lotti del bando periferie. I lavori sono stati consegnati nelle ultime ore e, da contratto, sono previsti 240 giorni per il completamento. Le opere hanno un valore di un milione di euro. Dalla prossima settimana operai e addetti inizieranno a lavorare a regime nell’area. L’impresa aggiudicataria è l’emiliana Fea di Castelfranco Emilia. Nel dettaglio l’intervento prevede il potenziamento del percorso ciclopedonale del confinante vallo delle mura, la connessione col sopramura, i collegamenti tra i nuovi tracciati previsti nei diversi lotti del bando periferie, un nuovo - e più accessibile - ingresso pedonale al parcheggio, con rifacimento delle aree verdi.

Molto accentuata l’impronta green del progetto: la zona a forte vocazione naturalistica già presente sul terrapieno, a nord‐ovest dell’area ex Pisa, sarà infatti implementata con la posa di altre piante, in modo da estendere l’isola d’ombra con i conseguenti benefici bio‐climatici. L’estesa area ombreggiata potrà così ospitare attività all’aria aperta, sportive, iniziative di vario tipo e anche iniziative di intrattenimento per bambini e famiglie. Il percorso ciclopedonale di connessione tra la darsena e le mura è pensato come strada bianca ad alta permeabilità e sarà ombreggiato grazie alla messa a dimora di alberi ad alto fusto. Nei punti di snodo in prossimità delle mura, in zona riparata dal flusso diretto dei raggi del sole, sono previste aree di sosta e svago, con attrezzature ludiche e sportive per bambini e adulti. L’area parcheggio sarà totalmente riqualificata, attraverso la posa degli alberi, l’ampliamento delle aiuole di alloggiamento, la sostituzione del cordolo di contenimento in cemento con una lamiera in acciaio, l’ estensione delle aiuole, la rimozione delle porzioni di pavimentazione.