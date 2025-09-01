Area giovani, si riparte

Le pipe per il crack

CronacaArea giovani, si riparte
1 set 2025
REDAZIONE FERRARA
Con giochi, laboratori per ragazzi, aiuto nei compiti. Ecco il programma

Tra le tante attività, anche ’Manga lab’, laboratorio di fumetti (immagine d’archivio)

Tante nuove opportunità in programmazione ad Area giovani, il centro adolescenti del Comune, promosso dall’assessorato alle Politiche giovanili in collaborazione con Open group e il Germoglio, che riprenderà le attività oggi. A disposizione dei giovani, dagli 11 ai 19 anni, giochi di società, proposte da realizzare insieme, luogo di ritrovo tra coetanei, aiuto nei compiti. Ci saranno poi attività specifiche come i laboratori: manga lab, laboratorio di fumetto e cultura giapponese, tutti i venerdì dalle 15 alle 17 a partire dal 3 ottobre. Innovation lab, laboratorio di innovazione digitale, tutti i venerdì dalle 17 alle 19, dal 3 ottobre. Cup of tea, laboratorio di inglese, tutti i lunedì dalle 15 alle 16.30, dal 6 ottobre. E questo sarà solo l’antipasto di una più ampia programmazione. Presto saranno comunicate anche le date di partenza dei laboratori di cucina, sport, il laboratorio natalizio, il laboratorio musicale in collaborazione con Sonika e tante altre attività. "Area giovani – così l’assessore Chiara Scaramagli – è diventato uno spazio che rappresenta non solo un luogo fisico ma soprattutto un punto di riferimento per i ragazzi della nostra città. Il successo sempre più crescente ci spinge a lavorare ancora di più per implementare la nuova programmazione". Ingresso libero, dal lunedì al venerdì (15-18), nella sede di Factory Grisù, via Poledrelli 21.

