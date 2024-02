Area Peep San Giorgio. Finito il braccio di ferro: "Restituite al Comune un milione di euro"

FERRARA

Si chiude l’annosa battaglia legale che ha visto contrapposte l’amministrazione comunale di Ferrara e la proprietà di un’area espropriata. La Corte di Appello, in seconda battuta ha accolto il ricorso presentato dal Comune sulla cifra relativa all’indennizzo per l’esproprio, ritenuta eccessiva dall’ente pubblico. Una tortuoso iter giudiziario che è partita dalla decisione dell’allora proprietario dell’area di oltre trentamila metri quadrati, che ha portato in trobunale l’amministrazione comunale per vedersi riconosciuta una somma maggiore in contropartita.

La battaglia legale. L’annosa vicenda giudiziaria trae origine dalla cessione di un’area di 33.012 metri quadrati a favore del Comune di Ferrara, che si era resa necessaria per l’attuazione del Peep-Piano edilizia economica popolare nella zona San Giorgio. Un piano che era stato approvato nel lontano 1979. Il proprietario del terreno che aveva ceduto l’area aveva ritenuto illegittimo il criterio applicato nella determinazione dell’indennità, dando vità così il braccio di ferro che ha dato vita al lungo contenzioso, che è in seconda battuta proseguito dai suoi eredi. Contenzioni che ha visto all’inizio soccombere in parte l’amministrazione comunale di Ferrara. In primo grado infatti i giudici hanno dato parzialmente ragione alla proprietà. Non solo, in secondo grado, la Corte di appello di Bologna aveva accolto le maggiori richieste degli espropriati condannando il Comune a pagare l’ulteriore somma di un milione e 64.417 euro. Oltre i relativi interessi legali che avrebbero dovuto essere calcolati dal 1983.

L’opposizione. L’amministrazione comunale estense però non si è data per vinta e ha impugnato la decisione della Corte di appello davanti alla Corte. Ricorso che è stato curato dagli avvocati del Servizio affari legali Edoardo Nannetti e Barbara Montini. La Suprema Corte, a quel punto, ha accolto il ricorso presentato dall’amministrazione estense, rilevando quindi che ci fossero gli estremi per rivedere le carte. Così gli ermellini hanno rinviato l’intero faldone di nuovo alla Corte di Appello di Bologna, ovviamente in un’altra composizionedi giudici.

L’ultimo verdetto. E la nuova sentenza della Corte di Appello ha ribaltato la decisione della prima. In applicazione dei principi dettati dalla Cassazione, "ha riconosciuto il diritto del Comune a vedersi restituite le ingenti somme sborsate in ottemperanza alla precedente pronuncia cassata". La Corte di Appello di Bologna ha condannato, quindi, gli eredi dell’ex proprietario dell’area espropriata dall’amministrazione comunale alla restituzione a favore dell’ente della somma di un milione e 59.552 euro, oltre gli interessi a partire dal 2017 e fino al saldo. In aggiunta la restituzione della cifra di 34.884 euro per le spese legali a suo tempo pagate dal Comune, oltre agli interessi dal 2012 al saldo, a favore del Comune di Ferrara che è stato assistito legalmente dall’Avvocatura civica.

re.fe.