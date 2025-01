Area Portuense sceglie Bolognesi. Prosegue il percorso con Rete Civica

La segreteria di Area Portuense - Lista Civica comunica che la guida politica del movimento civico è stata affidata formalmente ad Alfredo Bolognesi, che sarà affiancato nella carica di vice segretario dal componente Mauro Rambaldi, già delegato di "Area Portuense" nel Comitato civico No Fanghi. E’ stata confermata inoltre la volontà di proseguire il percorso già intrapreso da mesi, con il presidente Alecs Bianchi, di adesione all’associazione politica culturale "Rete Civica Emilia-Romagna", ora rappresentata in consiglio regionale, oltre che dal consigliere regionale uscente e riconfermato, Marco Mastacchi, anche dalla candidata alla presidenza Elena Ugolini.

I contatti in tal senso sono già stati avviati con il referente provinciale di Ferrara Riccardo Forni. Alfredo Bolognesi in passato ha ricoperto la carica di presidente della Pro Loco di Portomaggiore, poi di assessore comunale, con deleghe alla Antica Fiera e alle attività produttive. E’ stato anche segretario del Comitato organizzatore dei "Premi Natta-Copernico". Il rimescolo delle nomine è dovuto al fatto che il presidente uscente Aurelio Pariali ha cambiato cavallo in corso, diventando componente del coordinamento provinciale di Forza Italia Ferrara, con delega agli enti locali, propostagli dal coordinatore provinciale dello stesso partito Fabrizio Toselli. A seguito di tale accettazione, ritenendo opportuno favorire l’elezione di un nuovo leader per la guida della Lista Civica, Pariali ha proposto alla stessa segreteria di convocare quanto prima l’assemblea, al fine di individuare il suo successore. I componenti tutti della segreteria augurano buon lavoro al presidente uscente Aurelio Pariali, nella consapevolezza che il nuovo ruolo assunto a livello provinciale, potrà ulteriormente consolidare i rapporti con il movimento politico "Forza Italia-Portomaggiore", guidato dal coordinatore Michele Grilanda, con cui la lista civica è coalizzata.