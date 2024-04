Aree degradate del basso ferrarese. In arrivo quasi dieci milioni di euro

TRESIGNANA

Tra il 2014 e il 2020 sono stati portati oltre 12 milioni di euro di investimenti per i territori del Basso Ferrarese e ulteriori 9,5 milioni finanzieranno quattordici progetti in tutti e nove i Comuni (Copparo, Riva del Po, Tresignana, Codigoro, Goro, Mesola, Fiscaglia, Jolanda di Savoia e Lagosanto) che fanno parte dell’Area interna. Sono questi alcuni dei numeri presentati alla Casa della Cultura di Tresigallo dove, giovedì, si è tenuto il convegno dedicato alla strategia dell’Area interna del Basso ferrarese ‘Fare Ponti: Dalla Snai 2014-20 alla Stami 2021-27’. Dopo il minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell’esplosione alla centrale di Suviana, ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali di Laura Perelli, presidente dell’Unione ‘Terre e Fiumi’ e sindaco di Tresignana, e del presidente della Provincia Gianni Michele Padovani. Poi, la parola è passata al sindaco di Riva del Po, nonché portavoce dell’Area Interna, Andrea Zamboni: "Ho ricevuto il testimone di portavoce dell’area nel 2019 - ha spiegato alla platea, che ha visto presenti anche sindaci e amministratori -. È stata un’esperienza importante, che mi ha consentito di accompagnare la realizzazione dei 23 progetti della prima fase, e di concertare con i colleghi sindaci, che ringrazio, la nuova strategia 21-27. Siamo riusciti ad andare oltre ai campanili e alle appartenenze politiche, lavorando insieme alla Regione per un obiettivo comune: dare un’occasione di sviluppo al nostro territorio". I lavori sono proseguiti con gli interventi di Caterina Brancaleoni (dirigente Regione Emilia-Romagna) e Giampiero Lupatelli (consorzio Caire), che hanno concentrato l’attenzione sulle politiche di programmazione territoriale regionale sulle aree interne, e l’esperienza di altre aree a livello nazionale. Sono stati quindi illustrati due progetti realizzati, due buone prassi dell’area: il progetto europeo Brics dell’Unione Terre e Fiumi, dedicato alla valorizzazione turistica presentato da Beppe Rovatti di Poleis, e i laboratori attrezzati dell’Istituto superiore ‘Guido Monaco di Pomposa’, grazie alla presenza della dirigente Angela Lucibello. C’è stato anche spazio per gli interventi del pubblico, prima della conclusione dei lavori affidata al sindaco di Codigoro Alice Sabina Zanardi: "Ci attendono nuove sfide, a partire dalla digitalizzazione dei servizi e dei sistemi, mentre l’intelligenza artificiale sta compiendo passi da gigante, per non parlare della transizione ecologica, priorità assoluta".