Aree interne del Ferrarese: "Vallicoltura e carbonio, vi racconto il progetto"

Negli ultimi anni l’Emilia-Romagna ha puntato molto sulle aree interne. Qual è lo scenario sul Basso Ferrarese? "Siamo in un momento delicato – risponde la consigliera regionale del Pd Marcella Zappaterra, delegata dal presidente de Pascale a rappresentarlo nelle politiche interassessorili dell’area interna del Basso Ferrarese –, le politiche di coesione europea sono in riduzione e la tendenza ad accentrare la gestione dei fondi a Bruxelles e sui governi nazionali rischia di indebolire le autonomie locali. Quando invece sulle politiche territoriali il protagonismo dal basso è fondamentale. L’area interna ferrarese sta entrando in una fase nuova. Le criticità restano ma oggi c’è uno slancio imprenditoriale che consente di guardare alle opportunità più che alle fragilità".

Un esempio concreto? "La Regione ha scelto un approccio più mirato rispetto ai bandi standard uguali per tutti, affiancherà invece i territori con progetti di sviluppo con risorse dedicate. È un cambio di paradigma che valorizza le vocazioni dei territori e sostiene le iniziative più coerenti con la loro identità. Nel ferrarese questo approccio si traduce in progettualità concrete. Dopo l’esperienza di FRI-EL che ha coinvolto i Comuni di Portomaggiore, Comacchio e Ostellato, stiamo avviando un nuovo progetto legato alla vallicoltura per la valorizzazione ambientale tramite lo stoccaggio di carbonio. In pratica, la coltivazione del carbonio, così come consentito dalla UE, con la valorizzazione dei crediti acquisiti sul mercato attraverso la cattura di CO2 costituisce una occasione unica per avviare una attività di rigenerazione ambientale e produttiva del complesso vallivo. Un’operazione straordinaria che trasforma un costo ambientale in una leva di sviluppo concreta per famiglie e imprese".

Questi progetti hanno anche una dimensione europea? "Le aree periferiche e marginali rappresentano una sfida comune per tutta l’Europa. Per questo nell’ambito della Calre – la Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni d’Europa – ci stiamo strutturando per costruire strategie condivise che rendano più efficaci le politiche di coesione".

Qual è il suo ruolo in questo contesto e quali saranno i prossimi appuntamenti? "Rappresento l’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna nei rapporti con la Calre. Proprio in queste settimane sto partecipando attivamente a gruppi di lavoro su temi strategici, occasioni importanti per confrontarsi tra Regioni su aree interne, sanità, innovazione ed empowerment femminile. Dopo un focus a Trento sulle sfide dei territori più marginali, coordinerò a Bologna il gruppo sull’empowerment femminile dove il tema dell’uguaglianza di opportunità è strettamente legato alla qualità della vita nei territori, perché senza pari accesso al lavoro e ai servizi non c’è coesione sociale. Poi sarò a Milano per il convegno ’Servizi e nuove tecnologie in Europa per la salute della popolazione over 65’, dedicato all’innovazione sanitaria e all’intelligenza artificiale: strumenti cruciali per rispondere all’invecchiamento e alla cronicità, sfide che toccano da vicino anche il basso ferrarese".

Quanto è utile il confronto europeo? "Confrontarsi con altre regioni europee aiuta a leggere in anticipo i cambiamenti. Spesso nel ferrarese viviamo per primi dinamiche che poi emergono anche in altri territori. Essere consapevoli di questo ci permette di lavorare sulla prevenzione, progettare soluzioni efficaci e condividere buone pratiche a livello europeo. Il filo conduttore è sempre lo stesso: mettere al centro il territorio e le persone. L’obiettivo è far sì che Ferrara e il basso ferrarese non siano mai marginali ma protagonisti".