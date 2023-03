Aree lottizzate rimaste incompiute Petizione dei residenti

Una petizione, traboccante di firme dei residenti, per chiedere voce. Sarà consegnata al sindaco di Vigarano Davide Bergamini il 15 marzo al Centro Sociale Culturale Borgo. Sono un centinaio di famiglie. I residenti hanno invitato anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale ed i titolari delle imprese di costruzione. Chiedono un confronto diretto per individuare le misure più opportune per la rapida risoluzione della problematica. La vicenda è lunga e complessa. Si tratta di aree lottizzate incompiute. "Sono aree per le quali le precedenti amministrazioni avevano rilasciato il permesso di costruire – spiegano i residenti – e che, una volta completate le opere di urbanizzazione, dovevano essere cedute gratuitamente dalle imprese di costruzione all’amministrazione comunale. A distanza di alcuni anni dal termine dei lavori tuttavia le opere di urbanizzazione non sono state completate dalle imprese e pertanto queste lottizzazioni non possono essere acquisite dall’amministrazione". Una brutta storia. "Siamo esasperati dalla situazione di abbandono in cui versano i nostri quartieri" spiega il un gruppo di residenti di via Merighi a Borgo, via del grano, via Caduti di Nassiriya e via Silvio. A Vigarano Pieve i residenti hanno deciso di fare fronte comune e spiegare cosa sta succedendo. "Tre lottizzazioni – spiegano – non sono ancora state cedute all’amministrazione comunale dalle imprese di costruzione. Sono diventate ‘terre di nessuno’. Da troppo tempo siamo circondati da un generale stato di abbandono e di degrado". Poi l’affondo: "Paghiamo le tasse come tutti gli altri – dicono – e siamo trattati in questo modo. Senza servizi".

Claudia Fortini