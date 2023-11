Aree verdi e situazione strade: "Creiamo una figura che controlli"

CENTO

Tra i vari argomenti portati avanti dalla Consulta di Cento c’è l’attenzione verso le aree verdi e la loro manutenzione chiedendo spiegazioni al Comune in merito ad alcuni aspetti.

"Secondo il testo della convenzione, Cmv si deve occupare di mappatura del territorio e stima di un numero ragionevole di sfalci – ha risposto il vicesindaco Vito Salatiello – e tenuti a una rendicontazione mensile. Per quanto riguarda verde e arredo urbano, sono stati destinati 180mila euro di avanzo libero, oltre a 80mila euro stanziati a bilancio per la manutenzione delle aree verdi. Il progetto sull’area di via Tenco, invece, è stato candidato a un bando Fesr per le architetture verdi. In merito alla definizione dell’area verde come Parco Battiato, si tratta di una libera iniziativa di alcuni cittadini per la quale non esiste nessuna richiesta, né delibera di attribuzione". Il presidente della Consulta ha dunque rimarcato alcune osservazioni.

"E’ importante controllare lottizzazioni e caditoie per evitare problemi di allagamento dovuti all’acqua che non fluisce – sottolinea Giacomo Balboni (foto) - e proponiamo di istituire una figura civica che si occupi di osservare e riportare lo stato di strade e aree verdi dato che l’Ufficio Tecnico tende a non occuparsene". Poi l’attenzione si sposta sul Giardino del Gigante.

"Per quanto riguarda la vigilanza – prosegue il vicesindaco - nel prossimo bilancio è previsto uno studio per l’affidamento del servizio di apertura e chiusura a fornitori esterni. Nel 2022 il servizio si era reso possibile grazie a una convenzione con la vigilanza del centro commerciale ma che non è stato possibile mantenere per il 2023. La realizzazione di cancelli elettrici temporizzati costerebbe 36mila euro. La necessità di un’apertura d’emergenza all’interno del parco, come per i cimiteri, renderebbe quasi vana l’utilità del cancello, in quanto basterebbe aspettare all’interno la chiusura dei cancelli per poi riaprire con il pulsante". E qui un altro suggerimento della Consulta. "Proponiamo che il servizio di apertura e chiusura venga fatto dalla polizia municipale – dice Balboni - La sede è inoltre a pochi passi dal parco".

Laura Guerra